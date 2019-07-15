Мино Райола и "Манчестер Юнайтед": связанные одной цепью

Сэр Алекс во всеуслышание назвал Мино Райолу "мешком с дерьмом", а с глазу на глаз обругал его словечком покрепче, Жозе Моуриньо потерял всякое доверие к голландско-итальянскому суперагенту, но тот все еще накрепко связан с "Манчестер Юнайтед" и, похоже, будет выкручивать руки клубу с "Олд Траффорд" все лето. Любимый клиент Райолы Поль Погба нужен МЮ как никогда, но по плану Мино он должен перебраться в "Реал".

Когда в 2017 году сэр Алекс Фергюсон начал получать вопросы из зала во время мотивационной беседы с регбийной командой "Сэйл Шаркс", их огромный капитан Брайан Муджати сходу задал великому менеджеру провокационный вопрос: "Почему никто не смог признать неоспоримый талант Поля Погба в 2012 году?"



Ферги, острый как гвоздь, выстрелил в ответ еще до того, как Муджати завершил свою фразу: "Поль Погба? Просто у него был плохой агент. Мешок с дерьмом". В зале раздался смех, так как презрение Фергюсона к Райоле хорошо известно. Но положение вещей таково, что, при всем желании сэра Алекса убрать Райолу подальше от МЮ, клуб все еще зависит от Мино, который этим летом будет доминировать на "Олд Траффорд", выкручивая руки клубу.



Человек, которого Златан Ибрагимович однажды назвал похожим на одного и парней клана Сопрано, снова будет наслаждаться тем, что тянет за ниточки, которые влияют на "Юнайтед" и действия клуба на трансферном рынке. МЮ сейчас нужен Погба как никогда, но у его агента есть свое мнение на этот счет, чем и вызваны последние провокации со стороны Поля и Райолы.



После того как Погба использовал рекламное мероприятие в Токио со своим новым персональным спонсором Adidas, чтобы предположить, что сейчас "хорошее время для новых испытаний где-то в другом месте", в "Манчестер Юнайтед" осознали, что Райола начинает свою игру — хитрую многоходовочку, в результате которой он при любых раскладах останется в выигрыше.



Именно тогда был запущен стартовый пистолет саги о новом трансфере Погба, в результате которой Погба может оказаться в Мадриде — или же "Юнайтед" будет вынужден сделать что-то, что на время удовлетворит финансовые аппетиты Райолы. К примеру, подпишет еще одного клиента Мино, коих после ухода Златана и Мхитаряна и ухода от Райолы Лукаку, в МЮ стало мало. Как бы то ни было, но в последние годы именно МЮ был любимой дойной коровой Райолы, так как легко соглашался на сделки, в которых суперагент получал сверхприбыли.



Райола будет суетиться, говорить правильные вещи в нужное время, разыгрывать различные партии с участием Погба и в конечном счете получит то, к чему стремится. Сейчас МЮ немного проще в том, что Ромелу Лукаку в начале года поменял агента на Федерико Пасторелло, не желая играть по правилам Райолы, но увы, при всех своих положительных человеческих качествах (Лукаку отказался оказывать давление на клуб по просьбе Райолы), с чисто футбольной точки зрения Ромелу сейчас не так важен для клуба как Погба.



В течение двух из последних трех лет Райола был центральной фигурой в трансферных сделках "Юнайтед", и нравится это МЮ или нет, он будет главным человеком в летнее межсезонье и сейчас. Отношения "Юнайтед" с голландско-итальянским суперагентом за это время колебались, но очень похоже на то, что рано или поздно они вернутся к точке абсолютного неприятия времен сэра Алекса, чьей мудрости не хватило тем людям, которые решили связаться с Райолой в 2016 году.



Ирония заключается в том, что недавно ФИФА запретила Райоле заниматься профессиональной деятельностью на протяжении трех месяцев, однако в результате апелляции санкции были поставлены на паузу до окончательного вердикта. Но все это не мешает Райоле дергать за ниточки и провоцировать МЮ через Погба, который всегда был верным и послушным "сыном" своего футбольного "крестного отца".



В интервью Financial Times в 2016 году Райола заявил, что обнаружил отсутствие у "Юнайтед" направления развития, когда они подписали контракты с Антони Мартиалем и Мемфисом Депаем — игроками, которые вынуждены были конкурировать друг с другом на одной позиции. Тогда он и предложил свои услуги в качестве человека, который "сумеет восстановить баланс".



Первым его клиентом в МЮ стал Златан Ибрагимович, который прибыл вместе с Жозе Моуриньо. Португалец всегда был связан с другим суперагентом — Жорже Мендешем, который в свое время был влиятельной фигурой при сэре Алексе, но на новом месте он вынужден был принять линию клуба, поверившего в то, что Райола сделает МЮ снова великим.



Сейчас можно говорить точно, что подписание Генриха Мхитаряна было для МЮ лишь шагом к возвращению Погба — жестом по укреплению сотрудничества с Райолой, который позже приведет на "Олд Траффорд" еще и Лукаку. МЮ нужна была фигура калибра Погба, чтобы построить вокруг него новую амбициозную команду. Как оказалось позже, клуб был настолько заинтересован в возвращении "блудного сына", что согласился отдать 41 млн. фунтов лично Райоле, чтобы провернуть эту сделку.



Интересно, что сам Погба в то время склонялся к варианту с "Реалом", где он мог поработать со своим кумиром Зинедином Зиданом, но Райола смог убедить Поля, что Мадрид и Зидан никуда не денутся, и к ним "сладкая парочка" вернется через три года. В тот же момент для Райолы стратегически важно было раскрутить на деньги "Юнайтед", соглашавшийся на все его условия.



Сложно сказать, как чувствовал себя в то время сэр Алекс, чья первая встреча с Райолой завершилась полным фиаско. В ходе разговора о новом контракте Погба, после короткого обмена фразами, Ферги обозвал Райолу наиболее обидным словом из своего богатого бранного лексикона, Райола остался невозмутимым, так как ничего не понял, и стороны (МЮ и Погба с Райолой) расстались как "масло и вода".



Сейчас "Юнайтед" избрал путь развития за счет молодых игроков, и подписания Аарона Ван-Биссаки и Даниэля Джеймса вместе с доверием к Оле Гуннару Сульшеру говорят именно об этом, но Погба "Юнайтед" очень нужен именно в скоро стартующем сезоне. После ухода Андера Эрреры в ПСЖ у МЮ в центре поля из опытных игроков остался один только Неманья Матич. Есть Фред, но его игра в прошлом сезоне была не слишком убедительной, а ставка на молодых игроков уместна, если рядом есть исполнители, способные подсказать и придать уверенности. Сейчас же в полузащите МЮ не так уж много опытных игроков — Джесси Лингард, Неманья Матич и Хуан Мата.



Скотт Мактоминей и Андреас Перейра демонстрировали хорошую игру эпизодически, но им не хватало стабильности. Даниэль Джеймс кажется неплохим вложением, но он пока что не играл на действительно высоком уровне. Анхель Гомес, Таит Чонг, Джеймс Гарнер оказались в составе МЮ для австралийского турне, но сложно себе представить, что кто-то из них способен стать важным игроком для "Юнайтед" уже в этом сезоне.



Даже если представить себе, что ситуация с Погба разрешится его переходом в "Реал" до закрытия английского трансферного окна, и у МЮ будут время и деньги для подписания того же Сергея Милинкович-Савича из "Лацио", новичку нужно будет время, чтобы адаптироваться к английскому футболу с его скоростями, атлетичностью и отсутствием проходных матчей. Еще одна сложность для "Юнайтед" в ситуации с Погба заключается в том, что английское трансферное окно закрывается раньше общеевропейского, и у Райолы будет в этом отношении дополнительный рычаг для давления на клуб.



В этой ситуации "Юнайтед" нужно определиться — или же разорвать отношения с влиятельным агентом навсегда, или идти к нему на поклон и договариваться о том, что Погба останется хотя бы на сезон. Очень похоже на то, что в МЮ выбрали путь достижения компромисса, поэтому вполне можно ждать новых клиентов Райолы на "Олд Траффорд" — с солидным "бонусом за лояльность" для самого Мино.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru