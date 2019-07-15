"Манчестер Сити" снова не смог улететь в Китай
"Манчестер Сити" не удалось вылететь в Китай и на второй день — рейс "горожан" снова был отменен.
Напомним, команда Хосепа Гвардиолы должна была отправиться в Китай, чтобы принять участие в предсезонном турнире Premier League Asia Trophy, еще в субботу.
Однако из-за "непредсказуемой административной ошибки" чартерный рейс чемпионов Премьер-Лиги был отложен на сутки.
Как сообщает Manchester Evening News, в воскресенье авиакомпания Thomas Cook, которая организовывала чартер, снова совершила эту "административную ошибку", не сумев забронировать место в воздушном пространстве Китая.
Теперь "Сити" надеется улететь в Китай в понедельник, чтобы уже в среду сыграть против "Вест Хэма".
15.07.2019 00:05
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Томас Кук лошары вообще, работал с ними. Клиенты вечно недовольны, организации никакой. И тут такие фейлы
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Неудачники)
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