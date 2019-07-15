"Манчестер Сити" снова не смог улететь в Китай

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" не удалось вылететь в Китай и на второй день — рейс "горожан" снова был отменен.

Напомним, команда Хосепа Гвардиолы должна была отправиться в Китай, чтобы принять участие в предсезонном турнире Premier League Asia Trophy, еще в субботу.

Однако из-за "непредсказуемой административной ошибки" чартерный рейс чемпионов Премьер-Лиги был отложен на сутки.

Как сообщает Manchester Evening News, в воскресенье авиакомпания Thomas Cook, которая организовывала чартер, снова совершила эту "административную ошибку", не сумев забронировать место в воздушном пространстве Китая.

Теперь "Сити" надеется улететь в Китай в понедельник, чтобы уже в среду сыграть против "Вест Хэма".


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2019 00:05

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  1. sisyazavr 15.07.2019 00:47 # sisyazavr
    Томас Кук лошары вообще, работал с ними. Клиенты вечно недовольны, организации никакой. И тут такие фейлы

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  2. iskander8sg 15.07.2019 00:17 # iskander8sg
    Неудачники)

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