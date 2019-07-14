"Ливерпуль" все еще может купить левого защитника

"Ливерпуль" все еще открыт к приобретению левого защитника в это трансферное окно.

Основной левый защитник "красных" Энди Робертсон выдающимся образом провел минувший сезон, сделав значительный вклад в победу в Лиге Чемпионов. Однако у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа не было и нет достойного конкурента для шотландца.



Более того, ранее этим летом "Ливерпуль" попрощался с Альберто Морено, который отметился лишь одним появлением в стартовом составе в минувшем сезоне Премьер-Лиги и который ушел свободным агентом в "Вильярреал".



Из-за небольшой операции на руке Робертсон пропускает начало предсезонного периода, поэтому пока Клопп вынужден использовать слева в обороне Юссера Лакури и Адама Льюиса.



Естественно, в Премьер-Лиге Клопп едва ли сможет довериться этим юниорам, поэтому, как утверждает ESPN, "красные" все еще решают, приглашать ли левого защитника этим летом, наблюдая за ситуацией на трансферном рынке.



Если скауты "Ливерпуля" не смогут найти подходящего игрока, Клопп может задействовать на левом краю обороны Джеймса Милнера и Джо Гомеса.