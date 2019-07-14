Оливье Жиру: "Верим в Лэмпарда"

Нападающий Оливье Жиру выразил поддержку новоиспеченному главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду.

На прошлой неделе "синие" заключили с Лэмпардом трехлетний контракт. Фрэнк взялся за столь серьезную работу спустя год после начала самостоятельной тренерской карьеры.



Однако Жиру ничуть не сомневается в 41-летнем англичанине. После своего дубля в победном матче против "Сент-Патрикс Атлетик" (0:4) Оливье поделился первым впечатлением от работы с Лэмпардом.



"Мне нравится его энергия и желание всегда совершенствоваться и побеждать. Думаю, он правильный человек. По сути он является легендой "Челси".



"Все мы верим в его мастерство сделать команду лучше, а трансферный запрет дает хорошую возможность молодым игрокам показать, на что они способны".



"Сейчас всем нам не терпится сыграть первый матч в лиге", — цитирует Жиру Goal.