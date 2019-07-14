Почеттино хочет использовать боль от проигранного финала Лиги Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что боль от проигранного финала Лиги Чемпионов поможет его команде лучше провести следующий сезон.

В прошлом месяце "шпоры" впервые в своей истории сыграли в финале Лиги Чемпионов, но уступили "Ливерпулю" 2:0. Также "Тоттенхэм" финишировал лишь четвертым в Премьер-Лиге, не сумев поучаствовать в чемпионской гонке.



Первой реакцией "Тоттенхэма" на такой итог сезона стало обновление своего трансферного рекорда — по сделке стоимостью 65 миллионов фунтов из "Лиона" был приглашен Танги Ндомбеле. Теперь Почеттино хочет использовать проигранный финал как мотивацию.



"Конечно, ты всегда расстроен, когда не побеждаешь. Мы всегда ожидаем от себя побед".



"Думаю, это был невероятный сезон. Я поздравляю "Ливерпуль", но поражения всегда расстраивают. Когда тебе не удается побеждать, эта боль должна стать для тебя уроком".



"Для "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" вызов состоит в том, чтобы сохранить свой уровень, а для нас — сократить отставание от них".



"Это серьезное испытание, но давайте посмотрим, как все сложится. Эти команды были так сильны и обладают огромным мастерством. Нигде нет такой конкуренции, как в Премьер-Лиге", — сообщил Почеттино Sky Sports.