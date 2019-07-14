Брайан Робсон советует Погба меньше слушать Райолу
"Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон рекомендовал полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба меньше слушать агента Мино Райолу и больше думать своей игрой.
В последние месяцы будущее Погба является темой для интенсивных спекуляций, за которыми, по слухам, стоит одиозный агент 26-летнего игрока сборной Франции.
Однако Робсон спешит напомнить Погба, что у того все еще есть контракт с "Юнайтед". Брайан, выступавший за "дьяволов" с 1981 по 1994 год, хочет, чтобы Поль был сосредоточен только на подготовке к новому сезону.
"Сейчас в медиа много спекуляций насчет Поля. Он игрок топ-уровня".
"Ты связан контрактом с "Манчестер Юнайтед", поэтому гони подальше посторонние мысли и сосредоточься на предсезонной подготовке. Насколько я видел по тренировкам, это он и делает, а когда что-нибудь случится, там и нужно будет думать".
"Ты связан контрактом с "Манчестер Юнайтед", ты должен отдавать все силы ради этого клуба, ради этой команды и фанатов".
"Игроки слишком поддаются влиянию своих агентов вместо того, чтобы принимать собственные решения. Хорошо, совет никогда не помешает, но у тебя своя голова на плечах, и ты сам должен решить, где видишь свою карьеру".
"Я не думаю, что многие игроки настолько самостоятельны. Они всегда идут на поводу у своих агентов. Естественно, агенты всегда хотят, чтобы игроки меняли клубы, потому что они зарабатывают на этом".
"Если игрок предан клубу и никуда не уходит, агент не зарабатывает так много. И это оказывает большое влияние — не только на "Манчестер Юнайтед", но и на футбол в целом".
"Игроки должны лучше думать своей головой, решая, чего они хотят от своей карьеры", — цитирует Робсона Evening Standard.
14.07.2019 20:00
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