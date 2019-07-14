"Тоттенхэм" и "Арсенал" претендуют на Дани Алвеса

Дани Алвес "Тоттенхэм" и "Арсенал" хотят подписать экс защитника ПСЖ Дани Алвеса, который этим летом доступен свободным агентом.

Алвес стал свободным агентом после истечения своего контракта с ПСЖ в конце июня, однако своей отличной игрой на Кубке Америки за сборную Бразилии Дани показал, что ему еще есть, что предложить большим клубам.

В последнее время Алвеса активно сватали в "Манчестер Сити" — к его бывшему тренеру по "Барселоне" Хосепу Гвардиоле, от воссоединения с которым он отказался два года назад, предпочтя тогда ПСЖ.

Однако Mundo Deportivo утверждает, что в борьбу за 36-летнего бразильца также вступили "Тоттенхэм" и "Арсенал", где шансы ветерана на игровую практику были бы значительно выше.

У "шпор" Алвес мог бы заметить Кирана Триппьера или Сержа Орье, которые оба фактически выставлены на трансфер, у "канониров" гарантированно бы начал сезон в стартовом составе из-за травмы Эктора Беллерина.


Метки Алвес, Арсенал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2019 18:00

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  1. januzaj00 14.07.2019 18:57 # januzaj00
    Где бесплатно, там и арсосал эхехеххехехеэ

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  2. chelsea88 14.07.2019 18:35 # chelsea88
    Аснл тут как тут. Всеми подряд интересуются, но никого не могут подписать.

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