"Тоттенхэм" и "Арсенал" претендуют на Дани Алвеса

"Тоттенхэм" и "Арсенал" хотят подписать экс защитника ПСЖ Дани Алвеса, который этим летом доступен свободным агентом.

Алвес стал свободным агентом после истечения своего контракта с ПСЖ в конце июня, однако своей отличной игрой на Кубке Америки за сборную Бразилии Дани показал, что ему еще есть, что предложить большим клубам.



В последнее время Алвеса активно сватали в "Манчестер Сити" — к его бывшему тренеру по "Барселоне" Хосепу Гвардиоле, от воссоединения с которым он отказался два года назад, предпочтя тогда ПСЖ.



Однако Mundo Deportivo утверждает, что в борьбу за 36-летнего бразильца также вступили "Тоттенхэм" и "Арсенал", где шансы ветерана на игровую практику были бы значительно выше.



У "шпор" Алвес мог бы заметить Кирана Триппьера или Сержа Орье, которые оба фактически выставлены на трансфер, у "канониров" гарантированно бы начал сезон в стартовом составе из-за травмы Эктора Беллерина.