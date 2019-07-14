Даниэль Джеймс хочет подражать Гиггзу

Новичок "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс заявил, что легенда "красных дьяволов" Райан Гиггз является для него примером для подражания.

Ранее этим летом Джеймс стал первым приобретением Оле Гуннара Сульшера в качестве главного тренера "Юнайтед", будучи приглашенным из "Суонси" за 18 миллионов фунтов.



Параллели с легендарным Гиггзом напрашиваются сами собой. Даниэль играет на той же позиции, делая ставку на взрывную скорость, и тоже является валлийцем.



Это чувство усиливает тот факт, что Гиггз является наставником для Джеймса в сборной Уэльса. По словам 21-летнего игрока, Райан — очень важная фигура для него.



"Гиггзи уделяет мне большое внимание с тех пор, как я стал вызываться в сборную Уэльса. Это удивительно, как он доверился мне и многим другим молодым игрокам".



"Он разговаривал со мной, когда я только перешел в "Юнайтед". Он посоветовал быть собой, что я и стараюсь делать".



"Он был неплохим игроком, не так ли? Он удивительным образом выступал за "Манчестер Юнайтед". Каждый молодой вингер равняется на личностей вроде него".



"Он выступал в Премьер-Лиге до 40 лет и даже в таком возрасте оставлял соперников не у дел. Нужно отдать ему должное, он хорошо ухаживал за собой".



"Это удивительно, что я могу учиться у людей вроде него. Естественно, он тот, похожим на кого я хочу быть", — цитирует Джеймса Sky Sports.