Даниэль Джеймс хочет подражать Гиггзу

Даниэль Джеймс Новичок "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс заявил, что легенда "красных дьяволов" Райан Гиггз является для него примером для подражания.

Ранее этим летом Джеймс стал первым приобретением Оле Гуннара Сульшера в качестве главного тренера "Юнайтед", будучи приглашенным из "Суонси" за 18 миллионов фунтов.

Параллели с легендарным Гиггзом напрашиваются сами собой. Даниэль играет на той же позиции, делая ставку на взрывную скорость, и тоже является валлийцем.

Это чувство усиливает тот факт, что Гиггз является наставником для Джеймса в сборной Уэльса. По словам 21-летнего игрока, Райан — очень важная фигура для него.

"Гиггзи уделяет мне большое внимание с тех пор, как я стал вызываться в сборную Уэльса. Это удивительно, как он доверился мне и многим другим молодым игрокам".

"Он разговаривал со мной, когда я только перешел в "Юнайтед". Он посоветовал быть собой, что я и стараюсь делать".

"Он был неплохим игроком, не так ли? Он удивительным образом выступал за "Манчестер Юнайтед". Каждый молодой вингер равняется на личностей вроде него".

"Он выступал в Премьер-Лиге до 40 лет и даже в таком возрасте оставлял соперников не у дел. Нужно отдать ему должное, он хорошо ухаживал за собой".

"Это удивительно, что я могу учиться у людей вроде него. Естественно, он тот, похожим на кого я хочу быть", — цитирует Джеймса Sky Sports.


Метки Гиггз, Джеймс, Манчестер Юнайтед, сборная Уэльса

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 14.07.2019 16:44 # lfcynwa
    Заголовок просто идеальный наброс. С такими кумирами в скам идти идеально. Фуфуфу такое г в любом другом клубе, а у этих опыт

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  2. blackdreamer 14.07.2019 16:27 # blackdreamer
    шо тоже будет ебать жену брата ?
    ну настоящий мумушник

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  3. superglor 14.07.2019 16:02 # superglor
    "А еще у моего брата классная жена" - добавил Джеймс, "но вы это не публикуйте, хорошо?"

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