Джек Батленд не хочет оставаться в Чемпионшипе

Голкипер "Стоука" Джек Батленд опасается, что перестанет вызываться в сборную Англии, если не перейдет в один из клубов Премьер-Лиги этим летом.

Прошлым летом Батленд ездил с командой Гарета Саутгейта на Чемпионат Мира в России, являясь дублером для первого номера англичан Джордана Пикфорда из "Эвертона".



Отыграв минувший сезон в Чемпионшипе за "Стоук", 26-летний Батленд почувствовал, что это вредит его шансам в сборной Англии и теперь жаждет вернуться в высший дивизион.



"Конечно, это проблема. Такие вещи не выходят из головы. Я остался прошлым летом, но с самого начала понимал, что должен играть еще лучше, чтобы продолжать вызываться в сборную. Думаю, у меня это получилось, ведь я остался на радаре у сборной".



"Но также я понимаю, что продолжать делать это дольше одного сезона тяжело, как бы хорошо я ни играл за "Стоук". Я не думаю, что сохраню свое место в сборной Англии, если в следующем сезоне снова буду выступать в Чемпионшипе. Это наводит на определенные мысли".



"Я лишь могу играть хорошо и помогать команде. Это единственное, что мне подвластно. Если благодаря этому мне предоставится возможность уйти, я подумаю об этом. Мне важно помнить, что все зависит от того, как хорошо я играю за свой клуб".



"Сборная Англии очень важна для меня, и я смогу продолжать туда вызываться, только если буду играть хорошо. Если я не буду играть хорошо, особенно в Чемпионшипе, мне будет сложно рассчитывать на приглашение", — приводит слова Батленда Daily Mirror.