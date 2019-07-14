Лэмпард ценит, что Пулишич сократил свой отпуск

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил полузащитника Кристиана Пулишича, который решил сократить свой отпуск, чтобы побыстрее начать свою карьеру в новом клубе.

Напомним, "синие" согласовали приобретение Пулишича за 57 миллионов фунтов еще в январе, однако Кристиан доиграл сезон в дортмундской "Боруссии".



20-летний игрок до сих пор не присоединился к "Челси", поскольку едва завершил выступление на Золотом Кубке со сборной США, отметившись на пути к финалу тремя голами и тремя результативными передачами.



И хотя финал Золотого Кубка был сыгран только 7 июля, уже на следующей неделе Пулишич приступает к предсезонной подготовке, что очень радует Лэмпарда.



"Кристиан присоединится к нам во вторник. Сейчас у него короткий отпуск, но он хочет приехать к нам поскорее, и я определенно это ценю".



"Я ценю это. Я сам был таким".



"Он сделал большой шаг и присоединился к огромному клубу. Он молодой игрок топ-уровня. В плане своей карьеры, он будет двигаться только в одном направлении — вверх. Он станет большим приобретением для "Челси". Я надеюсь на это. Я предвкушаю нашу совместную работу".



"Это важно, чтобы мы начали сезон как можно лучше. Знаю, у нас есть травмы — кое-какие важные игроки остаются в Кобхэме, поэтому он нам потребуется", — цитирует Лэмпарда Goal.