"Арсенал" не предлагал 72 млн. фунтов за Пепе

Вопреки появившимся во французской прессе слухам, "Арсенал" не делал предложение о покупке вингера "Лилля" Николя Пепе.

Накануне французский телеканал TF1 внезапно сообщил, что "канониры" предложили 72 миллиона фунтов (80 млн. евро) за Пепе, которого после впечатляющего сезона сватают в ПСЖ, "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Эвертон".



Однако информация о выдвинутом "Арсеналом" предложении не соответствует действительности. И хотя главный тренер "канониров" Унаи Эмери действительно хочет укрепить фланговую игру своей команды, интересуясь Уилфридом Захой из "Кристал Пэлас" и Райаном Фрэйзером из "Борнмута", на Пепе он не претендует.



Как отмечает BBC, "Арсенал" просто не располагает достаточными средствами на приобретение 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара. Озвученная стоимость Николя более чем в полтора раза перекрывает весь трансферный бюджет Эмери на лето.