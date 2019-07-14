"Арсенал" не предлагал 72 млн. фунтов за Пепе

Николя Пепе Вопреки появившимся во французской прессе слухам, "Арсенал" не делал предложение о покупке вингера "Лилля" Николя Пепе.

Накануне французский телеканал TF1 внезапно сообщил, что "канониры" предложили 72 миллиона фунтов (80 млн. евро) за Пепе, которого после впечатляющего сезона сватают в ПСЖ, "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Эвертон".

Однако информация о выдвинутом "Арсеналом" предложении не соответствует действительности. И хотя главный тренер "канониров" Унаи Эмери действительно хочет укрепить фланговую игру своей команды, интересуясь Уилфридом Захой из "Кристал Пэлас" и Райаном Фрэйзером из "Борнмута", на Пепе он не претендует.

Как отмечает BBC, "Арсенал" просто не располагает достаточными средствами на приобретение 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара. Озвученная стоимость Николя более чем в полтора раза перекрывает весь трансферный бюджет Эмери на лето.


Метки Арсенал, Лилль, Пепе, слухи

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2019 13:00

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  1. chelsea88 14.07.2019 13:42 # chelsea88
    Это было во влажных мечтах калониров.

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  2. mancunia-planet 14.07.2019 13:01 # mancunia-planet
    Да сам Арсенал стока не стоит, понятно, что не предлагал. Откуда

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