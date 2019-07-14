"Арсенал" купил Обамеянга благодаря Грановской

Экс-трансферный гуру "Арсенала" Дик Лоу рассказал, что приобретением нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга у дортмундской "Боруссии" "канониры" обязаны директору "Челси" Марине Грановской.

В январе 2018 "Арсенал" заплатил рекордные для своего клуба 56 миллионов фунтов за Обамеянга. Несмотря на внушительную сумму, эта инвестиция себя оправдала — Пьер-Эмерик забил 41 гол в 65 матчах за "канониров", став обладателем "Золотой бутсы" в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Однако этот трансфер был бы невозможен, если бы "Боруссия" не смогла пригласить Мичи Батшуайи из "Челси" взамен Обамеянга.



"Сделка по Обамеянгу была безумной, потому что Жиру хотел уйти. "Челси" отправлял Мичи Батшуайи в аренду в Дортмунд, а Обамеянг переходил к нам".



"Это была трехсторонняя сделка. В Дортмунде нам сказали, что Обамеянг не уйдет, если они не получат игрока из "Челси", а мы, конечно, не отпустили бы Жиру, если бы Обамеянг не перешел к нам".



"В футболе мы особо не ведем разговоров с соперниками на личном уровне, однако ситуация в этом трехстороннем процессе была настолько натянутой, что я позвонил Марине и сказал, что все три стороны получат желаемое, только если доверятся друг другу".



"Я так сильно уважаю Марину, она всегда честна и пряма с тобой. Он сказала: "Если мы получим Жиру, то отправим своего игрока в аренду в Дортмунд, а вы, парни, дальше договоритесь сами". Так все и случилось", — сообщил Лоу Goal.