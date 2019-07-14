Груич планирует вернуться в "Ливерпуль"

Вернувшийся в "Герту" полузащитник Марко Груич дал понять, что свое долгосрочное будущее все равно связывает с "Ливерпулем".

Груич проявил себя с лучшей стороны в минувшем сезоне, который он провел в "Герте" на правах аренды, однако большое количество матчей пропустил из-за проблем со здоровьем.



Ранее в июле клубу из Берлина удалось продлить аренду Марко на сезон 2019/20, и теперь 23-летний серб настроен играть регулярно, чтобы вернуться на "Энфилд" окрепшим футболистом.



"После окончания минувшего сезона я провел несколько дней в "Ливерпуле", мы сделали кое-какие медицинские тесты. Мы с Клоппом сели вместе и поговорили о моих планах".



"Мой контракт с "Ливерпулем" действителен до 2023 года. Мы с ним одинаково считаем, что я показал только 50 процентов от своих возможностей в Берлине. Небольшие травмы помешали мне".



"Он тоже считает, что для моего развития будет лучше остаться в Бундеслиге еще на год", — сообщил Груич Bild.