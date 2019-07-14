"Бавария" предложит 45 млн. фунтов за Хадсон-Одои
"Бавария" не потеряла надежду переманить Каллума Хадсон-Одои и собирается предложить 45 миллионов фунтов за вингера "Челси" на предстоящей неделе.
Напомним, "Бавария" отчаянно сражалась за Хадсон-Одои в январе, сделав несколько предложений о покупке и побудив самого Каллума к тому, чтобы подать прошение о трансфере.
Однако "Челси" наотрез отказался отпускать своего воспитанника и уже, по слухам, отклонил одно предложение чемпионов Бундеслиги и этим летом.
Более того, теперь у "синих" появился оптимизм, что с приходом Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера Хадсон-Одои отбросит мысли о смене клуба и продлит свой истекающий в следующем году контракт.
Однако "Бавария" не спешит отступать и в ближайшие дни предложит 45 млн. фунтов за 18-летнего англичанина, который в данный момент проходит реабилитацию на базе в Кобхэме после травмы ахилла.
Издание Daily Mail уверено, что своей настойчивостью "Бавария" ничего не добьется — по крайней мере, в это трансферное окно. Если клуб из Мюнхена действительно хочет этого игрока, то должен будет подождать до января, когда Хадсон-Одои сможет заключить предварительный контракт, если до тех пор не продлит сотрудничество с "Челси".
14.07.2019 10:00
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Все опрокидывают Баварку этим летом)))
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ипанутые))
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