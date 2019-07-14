"Бавария" предложит 45 млн. фунтов за Хадсон-Одои

"Бавария" не потеряла надежду переманить Каллума Хадсон-Одои и собирается предложить 45 миллионов фунтов за вингера "Челси" на предстоящей неделе.

Напомним, "Бавария" отчаянно сражалась за Хадсон-Одои в январе, сделав несколько предложений о покупке и побудив самого Каллума к тому, чтобы подать прошение о трансфере.



Однако "Челси" наотрез отказался отпускать своего воспитанника и уже, по слухам, отклонил одно предложение чемпионов Бундеслиги и этим летом.



Более того, теперь у "синих" появился оптимизм, что с приходом Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера Хадсон-Одои отбросит мысли о смене клуба и продлит свой истекающий в следующем году контракт.



Однако "Бавария" не спешит отступать и в ближайшие дни предложит 45 млн. фунтов за 18-летнего англичанина, который в данный момент проходит реабилитацию на базе в Кобхэме после травмы ахилла.



Издание Daily Mail уверено, что своей настойчивостью "Бавария" ничего не добьется — по крайней мере, в это трансферное окно. Если клуб из Мюнхена действительно хочет этого игрока, то должен будет подождать до января, когда Хадсон-Одои сможет заключить предварительный контракт, если до тех пор не продлит сотрудничество с "Челси".