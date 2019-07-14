"Арсенал" предложил 25 млн. фунтов за Тирни

"Арсенал" сделал улучшенное предложение о покупке левого защитника "Селтика" Кирана Тирни и теперь готов расстаться с суммой в 25 миллионов фунтов.

"Селтик" без особых раздумий ответил отказом на первое предложение "Арсенала" в 15 млн. фунтов три недели назад, однако сейчас "канониры" вернулись за 22-летним игроком сборной Шотландии.



На "Эмирейтс" надеются, что суммы в 25 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Тирни, который сыграл лишь 21 матч в минувшем сезоне шотландской Премьер-Лиги из-за проблем со здоровьем и в данный момент все еще восстанавливается после операции на грыже.



Главной угрозой к переходу Тирни в "Арсенал" остается "Наполи", утверждает Sky Sports. Главный тренер итальянского клуба Карло Анчелотти является большим поклонником Кирана.



В то же время "Наполи" до сих пор не продал своего левого защитника Мариу Руи, что дает "Арсеналу" фору в борьбе за Тирни.