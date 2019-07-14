"Юнайтед" не продаст Погба после 8 августа

"Манчестер Юнайтед" не продаст Поля Погба, если "Реал" не поспешит с трансфером полузащитника до 8 августа.

Именно 8 августа — за день до старта нового сезона Премьер-Лиге — закрывается трансферное окно для английских клубов. После этой даты "Юнайтед" сможет только продавать, а не покупать.



При этом в испанской Ла Лиге трансферное окно открыто до 2 сентября, что, казалось бы, сулит "красным дьяволам" несколько недель спекуляций насчет Погба на старте сезона.



Однако "Юнайтед", ужесточив свою позицию по 26-летнему игроку сборной Франции, не только решил поднять цену за Погба, но и установил крайнюю дату, после которой Поль уже не покинет "Олд Траффорд" независимо от цены.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь у "Реала" есть время до полудня 8 августа, чтобы определиться с покупкой соотечественника своего главного тренера Зинедина Зидана.



Зидан очень хочет поработать с Погба на "Сантьяго Бернабеу", однако этим летом "Реал" и так потратил под 300 млн. фунтов и выложить еще 150 млн. фунтов прямо сейчас не может.



Приобретение Погба зависит от того, удастся ли "Реалу" избавиться от ряда игроков, включая Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, которые не входят в планы Зидана на новый сезон.