"Юнайтед" не продаст Погба после 8 августа

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" не продаст Поля Погба, если "Реал" не поспешит с трансфером полузащитника до 8 августа.

Именно 8 августа — за день до старта нового сезона Премьер-Лиге — закрывается трансферное окно для английских клубов. После этой даты "Юнайтед" сможет только продавать, а не покупать.

При этом в испанской Ла Лиге трансферное окно открыто до 2 сентября, что, казалось бы, сулит "красным дьяволам" несколько недель спекуляций насчет Погба на старте сезона.

Однако "Юнайтед", ужесточив свою позицию по 26-летнему игроку сборной Франции, не только решил поднять цену за Погба, но и установил крайнюю дату, после которой Поль уже не покинет "Олд Траффорд" независимо от цены.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь у "Реала" есть время до полудня 8 августа, чтобы определиться с покупкой соотечественника своего главного тренера Зинедина Зидана.

Зидан очень хочет поработать с Погба на "Сантьяго Бернабеу", однако этим летом "Реал" и так потратил под 300 млн. фунтов и выложить еще 150 млн. фунтов прямо сейчас не может.

Приобретение Погба зависит от того, удастся ли "Реалу" избавиться от ряда игроков, включая Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, которые не входят в планы Зидана на новый сезон.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2019 06:20

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  1. al-faarabi 14.07.2019 07:04 # al-faarabi
    да вы зае6али с этим ниггер юнайтед

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  2. alexomck 14.07.2019 06:36 # alexomck
    настолько хорош, что никто не может осилить его трансфер. второй Озил прям:)

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  3. shearer1 14.07.2019 06:36 # shearer1
    Обменяйте на Азара!

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