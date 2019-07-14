В "Сити" уверены, что Сане откажет "Баварии"

"Манчестер Сити" уверен, что вингер Лерой Сане отвергнет интерес "Баварии" этим летом.

23-летний Сане, уже приступивший к предсезонной подготовке с "горожанами", является целью номер один "Баварии" на замену покинувшим Мюнхен Франку Рибери и Арьену Роббену.



Однако "Сити" установил цену за Лероя в 100 миллионов фунтов — на 30 млн. фунтов больше, чем готовы заплатить чемпионы Бундеслиги.



Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не будет стоять на пути у Сане, если тот выразит желание уйти, а "Бавария" заплатит требуемую цену.



Вместе с тем боссы "Сити" не хотят терять талантливого игрока и верят, что сам Сане отбросит мысли насчет "Баварии" и сохранит верность своему нынешнему клубу.



В данный момент у игрока сборной Германии остается еще два года по контракту с зарплатой в 60 тыс. фунтов в неделю, однако "Сити" готов поднять жалование Лероя до 150 тыс. фунтов каждые семь дней, включая бонусы.