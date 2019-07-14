"Манчестер Сити" не смог улететь в Китай с первой попытки в рамках своего предсезонного турне.

В субботу главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, его игроки и персонал клуба собрались в аэропорту Манчестера, чтобы вылететь в Китай, где "Сити" примет участие в престижном предсезонном турнире Premier League Asia Trophy.



Однако запланированный на шесть часов вечера по местному времени вылет не состоялся. "Сити" объясняет это "непредвиденной административной ошибкой, тогда как Daily Mail уточняет, что чартерный рейс английского клуба не получил разрешение войти в китайское воздушное пространство.



Таким образом, "горожане" были вынуждены разъехаться по домам, чтобы попытаться улететь в Китай в воскресенье. Уже в среду подопечных Гвардиолы ждет матч против "Вест Хэма" в Нанкине.