"Манчестер Сити" не смог улететь в Китай

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" не смог улететь в Китай с первой попытки в рамках своего предсезонного турне.

В субботу главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, его игроки и персонал клуба собрались в аэропорту Манчестера, чтобы вылететь в Китай, где "Сити" примет участие в престижном предсезонном турнире Premier League Asia Trophy.

Однако запланированный на шесть часов вечера по местному времени вылет не состоялся. "Сити" объясняет это "непредвиденной административной ошибкой, тогда как Daily Mail уточняет, что чартерный рейс английского клуба не получил разрешение войти в китайское воздушное пространство.

Таким образом, "горожане" были вынуждены разъехаться по домам, чтобы попытаться улететь в Китай в воскресенье. Уже в среду подопечных Гвардиолы ждет матч против "Вест Хэма" в Нанкине.


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2019 00:05

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  1. xin 14.07.2019 00:28 # xin
    Белые(коричневые) обезьяны там не нужны

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  2. mancityman 14.07.2019 00:25 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  3. electric 14.07.2019 00:20 # electric
    Нищеброды и6аные - голубые мешки

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