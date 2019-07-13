Стив Брюс подтвердил, что общается с "Ньюкаслом"

Наставник "Шеффилд Уэнсдей" Стив Брюс подтвердил, что ведет переговоры о своем назначении в "Ньюкасле".

Не сумев заинтересовать целый ряд специалистов, "сороки" сосредоточили свое внимание на Брюсе как на том, кто должен продолжить дело уехавшего в Китай Рафаэля Бенитеса.



Изначально ожидалось, что "Шеффилд Уэнсдей" согласится на компенсацию в 1 миллион фунтов, однако сейчас клуб Чемпионшипа заупрямился и требует гораздо больше денег за своего рулевого. Тем не менее, прорыв в переговорах может случиться очень скоро.



"В данный момент это в руках двух клубов. Нет смысла обсуждать это, пока два клуба не придут к какому-либо компромиссу".



"Да, я разговаривал с "Ньюкаслом". Все случилось очень быстро, и в данный момент ситуация обстоит так, что это зависит от двух клубов. Посмотрим, что произойдет в ближайшие 24-48 часов".



"Эта возможность возникла для меня из ниоткуда, но таков футбол. Поэтому посмотрим, что случится за уикенд", — сообщил Брюс Sky Sports.