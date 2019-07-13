Магуайр собщил "Лестеру", что хочет уйти

Харри Магуайр Защитник "Лестера" Харри Магуайр решил поспособствовать своему переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщив главному тренеру "лис" Брендану Роджерсу и партнерам по команде о своем желании уйти.

Ранее в этом месяце "Юнайтед" улучшил свое предложение по Магуайру до 70 миллионов фунтов, но вновь получил отказ.

Пресса также сообщала, что "Лестер" жаждет выручить за свою звезду более 90 млн. фунтов. В связи с этим у Харри возникли опасения, что его уход с "Кинг Пауэр" окажется невозможен.

Большим козырем "лис" в переговорах с "красными дьяволами" было то, что Магуайр имеет долгосрочный контракт и не рвется из клуба.

Однако сейчас ситуация изменилась, и Харри решил поставить "Лестер" в известность о своем желании уйти на повышение. 26-летний игрок сборной Англии надеется, что теперь "лисы" скинут цену за него хотя бы до 75 млн. фунтов.

По информации Daily Mail, "Манчестер Сити" все еще сохраняет интерес к Магуайру, однако куда вероятнее, что Харри перейдет в "Юнайтед". Непопадание "дьяволов" в Лигу Чемпионов не смущает защитника.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2019 22:00

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  1. mancunia-planet 13.07.2019 22:11 # mancunia-planet
    курс британский, понятно

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  2. arhangel777 13.07.2019 22:05 # arhangel777
    Тем более в МЮ, игроки которые сами хотят свалить не нужны в Сити! Велком ту МЮ!

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