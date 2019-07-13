Магуайр собщил "Лестеру", что хочет уйти

Защитник "Лестера" Харри Магуайр решил поспособствовать своему переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщив главному тренеру "лис" Брендану Роджерсу и партнерам по команде о своем желании уйти.

Ранее в этом месяце "Юнайтед" улучшил свое предложение по Магуайру до 70 миллионов фунтов, но вновь получил отказ.



Пресса также сообщала, что "Лестер" жаждет выручить за свою звезду более 90 млн. фунтов. В связи с этим у Харри возникли опасения, что его уход с "Кинг Пауэр" окажется невозможен.



Большим козырем "лис" в переговорах с "красными дьяволами" было то, что Магуайр имеет долгосрочный контракт и не рвется из клуба.



Однако сейчас ситуация изменилась, и Харри решил поставить "Лестер" в известность о своем желании уйти на повышение. 26-летний игрок сборной Англии надеется, что теперь "лисы" скинут цену за него хотя бы до 75 млн. фунтов.



По информации Daily Mail, "Манчестер Сити" все еще сохраняет интерес к Магуайру, однако куда вероятнее, что Харри перейдет в "Юнайтед". Непопадание "дьяволов" в Лигу Чемпионов не смущает защитника.