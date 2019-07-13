Сульшер подтвердил, что Погба может стать новым капитаном "Юнайтед"

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что рассмотрит кандидатуру полузащитника Поля Погба на роль следующего капитана "красных дьяволов".

Ранее этим летом "Юнайтед" попрощался с Антонио Валенсией, который в свое время принял капитанскую повязку из рук Майкла Кэррика.

Для "дьяволов" настало время определиться со следующим постоянным капитаном, и таковым может стать Погба, несмотря на свое отчаянное желание уйти из клуба.

"У нас довольно много вариантов, и к началу сезона мы объявим, кто будет капитаном. Мы хорошо подумаем и посмотрим, как пройдет предсезонный период. Сегодня, как вы могли видеть, капитаном был Эшли Янг, и он будет носить повязку, пока мы не решим отдать ее кому-либо еще".

"Входит ли Погба в список кандидатов? Да", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки капитаны, Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2019 21:00

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  1. manchester-united 13.07.2019 21:39 # manchester-united
    Это просто пиздeц. Такого унижения МЮ я еще не видел.

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  2. bbongboong 13.07.2019 21:28 # bbongboong
    нееееет плз нееееетт

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  3. electric 13.07.2019 21:28 # electric
    Даже я проору. Кек

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  4. lampard78 13.07.2019 21:24 # lampard78
    Чё т не смешно уже даже.

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  5. sellman 13.07.2019 21:24 # sellman
    МЮ вообще мужской футбольный клуб?
    Человек прямо говорит, что хочет уйти, а ему предлагают капитанскую повязку.
    Сульшер тренер?

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  6. fanat-united 13.07.2019 21:20 # fanat-united
    Сука дебилы бля

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  7. brown-ale 13.07.2019 21:15 # brown-ale
    Отличный выбор. В духе Ман Юнайтед.

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  8. mancunia-planet 13.07.2019 21:09 # mancunia-planet
    Настоящий топ, чемпион мира, самый дорогой, лидер и капитан!

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