Сульшер подтвердил, что Погба может стать новым капитаном "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что рассмотрит кандидатуру полузащитника Поля Погба на роль следующего капитана "красных дьяволов".

Ранее этим летом "Юнайтед" попрощался с Антонио Валенсией, который в свое время принял капитанскую повязку из рук Майкла Кэррика.



Для "дьяволов" настало время определиться со следующим постоянным капитаном, и таковым может стать Погба, несмотря на свое отчаянное желание уйти из клуба.



"У нас довольно много вариантов, и к началу сезона мы объявим, кто будет капитаном. Мы хорошо подумаем и посмотрим, как пройдет предсезонный период. Сегодня, как вы могли видеть, капитаном был Эшли Янг, и он будет носить повязку, пока мы не решим отдать ее кому-либо еще".



"Входит ли Погба в список кандидатов? Да", — цитирует Сульшера ESPN.