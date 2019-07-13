"Бавария" присматривается к Триппьеру

Киран Триппер из "Тоттенхэма" попал в шорт-лист "Баварии" по укреплению правого фланга обороны.

Триппьер весьма неубедительно отыграл минувший сезон, оказавшись среди игроков, насчет которых "шпоры" готовы выслушать предложения в это трансферное окно.



Ранее 28-летнего англичанина сватали в "Ювентус", "Наполи" и "Атлетико", а теперь к этой компании присоединилась "Бавария", которой нужен сильный конкурент для Йозуа Киммиха.



В то же время Киммих является твердым игроком основы, и в Мюнхене опасаются, что Триппьер может быть для них слишком дорог как тот, кого приглашают лишь на скамейку запасных.



Также Sky Sports располагает информацией, что "Тоттенхэм" открыт к продаже и Сержа Орье. "Шпоры" уже присмотрели Хироки Сакаи из "Марселя" на случай, если кто-либо из двух правых защитников будет продан.