Моуриньо все еще ищет "правильный клуб"

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что все еще находится в поисках "правильного клуба".

Напомним, 56-летний португалец находится без работы с декабря, когда он был уволен из "Юнайтед" после двух с половиной лет в клубе.

Ранее в июле стало известно, что Моуриньо отклонил роскошное в финансовом отношении предложение из Китая, поскольку хочет тренировать в Европе. Однако подходящий вариант пока не подвернулся Жозе.

"Я голоден, чтобы вернуться к работе, но я подожду правильный клуб, правильный проект. А пока же я делаю вещи, которые мне нравятся. Я предпочитаю работать, но мне нравятся и другие виды спорта, и это хорошая возможность ими насладиться", — сообщил Моуриньо Sky Sports, прибыв на Гран При Великобритании.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2019 19:00

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  1. satellite 13.07.2019 19:49 # satellite
    ждёт, когда освободится место в париже.

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  2. xin 13.07.2019 19:16 # xin
    Ну правильно, кинул на бабки помойку с Манчестера, а теперь можно и в нормальный клуб футболом заниматься))

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  3. ilovemanutd 13.07.2019 19:10 # ilovemanutd
    Я так понял, что правильный проект - это где он сам будет всё решать,там где будет куча бабла и куда захочет пойти любой футболист

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