Моуриньо все еще ищет "правильный клуб"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что все еще находится в поисках "правильного клуба".

Напомним, 56-летний португалец находится без работы с декабря, когда он был уволен из "Юнайтед" после двух с половиной лет в клубе.



Ранее в июле стало известно, что Моуриньо отклонил роскошное в финансовом отношении предложение из Китая, поскольку хочет тренировать в Европе. Однако подходящий вариант пока не подвернулся Жозе.



"Я голоден, чтобы вернуться к работе, но я подожду правильный клуб, правильный проект. А пока же я делаю вещи, которые мне нравятся. Я предпочитаю работать, но мне нравятся и другие виды спорта, и это хорошая возможность ими насладиться", — сообщил Моуриньо Sky Sports, прибыв на Гран При Великобритании.