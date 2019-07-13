Моуриньо все еще ищет "правильный клуб"
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что все еще находится в поисках "правильного клуба".
Напомним, 56-летний португалец находится без работы с декабря, когда он был уволен из "Юнайтед" после двух с половиной лет в клубе.
Ранее в июле стало известно, что Моуриньо отклонил роскошное в финансовом отношении предложение из Китая, поскольку хочет тренировать в Европе. Однако подходящий вариант пока не подвернулся Жозе.
"Я голоден, чтобы вернуться к работе, но я подожду правильный клуб, правильный проект. А пока же я делаю вещи, которые мне нравятся. Я предпочитаю работать, но мне нравятся и другие виды спорта, и это хорошая возможность ими насладиться", — сообщил Моуриньо Sky Sports, прибыв на Гран При Великобритании.
13.07.2019 19:00
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ждёт, когда освободится место в париже.
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Ну правильно, кинул на бабки помойку с Манчестера, а теперь можно и в нормальный клуб футболом заниматься))
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Я так понял, что правильный проект - это где он сам будет всё решать,там где будет куча бабла и куда захочет пойти любой футболист
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