Будущее Лукаку прояснится на следующей неделе

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выразил надежду, что его будущее прояснится на следующей неделе.

На днях стало известно, что "Интер" сделал первое предложение по Лукаку, но оно не дотянуло до ожиданий "Юнайтед" по сумме и предусматривало выплату компенсации в течении двух лет, а потому было отклонено.

Предполагается, что клуб с "Олд Траффорд" хочет получить за Ромелу не менее 75 миллионов фунтов, причем исключает вариант со включением в сделку кого-либо из игроков "Интера".

Меж тем, сегодня было объявлено, что нападающий Мауро Икарди покинул тренировочный лагерь "Интера" в Швейцарии и, как ожидается, теперь будет продан в "Ювентус". Вырученные за аргентинца деньги клуб с "Сан-Сиро" вполне может потратить на Лукаку.

"Вы, парни, кое-что узнаете на следующей неделе", — приводит слова Лукаку The Independent.

Общаясь с прессой после победы 2:0 над "Перт Глори" в товарищеском матче, который Лукаку пропускал, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер также прокомментировал ситуацию вокруг игрока сборной Бельгии.

"Будет ли Лукаку все еще игроком "Юнайтед" к старту сезона? Ну, мы увидим, когда сезон начнется. Пока у нас нет никаких предложений, которые бы мы рассматривали".

"Все мои разговоры с игроками останутся строго конфиденциальными. Это только между нами. Это мое право, и я не скажу вам, о чем мы с ними разговариваем", — сообщил Сульшер.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2019 19:00

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  1. rentv 13.07.2019 20:02 # rentv
    13.07.2019 19:45 #
    mancityman

    Ебанный даун

    Источник: http://fapl.ru/posts/72046/?c=1#c693727

    13.07.2019 19:58 #
    thegodfather

    да похуй, брат

    Источник: http://fapl.ru/posts/72046/?c=1#c6937274


    Так, срочно нужно разобраться в ситуации: этот Манситимэн альфачь какой то, или что вообще?

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  2. sellman 13.07.2019 19:42 # sellman
    "ПСЖ" готов сделать официальное приложение по трансферу полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

    [La Parisien]

    Если сие действие произойдет, то офишиал можно считать трансферный бан не такой уж и трагедией. Думал, что продажей Моратика за те деньги, которые он не стоит исчерпала весь запас удачи Челси на год вперед, но нет)

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  3. thegodfather 13.07.2019 19:40 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=UyZ_KJJw6m8


    ну скажите мне, что они не топы, ахахах

    по медийке вп до нави, как и до победы на инте, ехехехехе

    камон нави, за еще одной победой на инте, ехеххехе

    сосатттть хейтерки

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  4. cfc000000 13.07.2019 19:27 # cfc000000
    От души сегодня дельты покачал. Акцент сделал на средние и задние дельты, которые хорошо отзываются у меня. Передние дельты вообще плохо отзываются... не забывайте качать задние дельты, смотрю в зале многие пренебрегают ими, очень зря...они классно вид предают со спины, пучок хорошо виден и сливается гармонично с толщиной спины.

    (ответить)

  5. mancityman 13.07.2019 19:17 # mancityman
    '

    https://pp.userapi.com/c849132/v849132546/f161c/-aWe9UXNwe0.jpg

    (ответить)

  6. thegodfather 13.07.2019 19:06 # thegodfather
    https://sun6-14.userapi.com/c7003/v7003134/66fd4/nkmPOiVS31I.jpg

    чекайте, грустит по блу фэмили.

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