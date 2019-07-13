"Барселона" не продаст Коутиньо этим летом
Агент полузащитника Филиппе Коутиньо подтвердил, что "Барселона" не продаст его клиента этим летом.
За полтора сезона на "Ноу Камп" после своего дорогостоящего трансфера из "Ливерпуля" Коутиньо так и не стал основным игроков, вызывая разочарование у болельщиков каталонского клуб и местной прессы.
В последние месяцы не утихают слухи, сватающие Филиппе в ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и назад в "Ливерпуль", однако 27-летний бразилец никуда не уйдет.
"Мне было сказано, что у них нет намерений относительно его продажи и что "Барселона" не разговаривали ни с кем на этот счет. Все истории об обратном просто являются неправдой".
"Я не позволю людям говорить о Филиппе и угнетать его. Полтора года мы молчали и ничего не делали, но больше я и его лагерь не позволим делать это, потому что "Барселона" сказал нам, что он останется", — заявил агент Киа Джурабчан The Telegraph.
13.07.2019 18:00
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