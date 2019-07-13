Райт-Филлипс опасается поспешного увольнения Лэмпарда

Экс-вингер "Челси" Шон Райт-Филлипс опасается, что с назначением Фрэнка Лэмпарда владелец "синих" Роман Абрамович не избавится от своей привычки менять тренеров как перчатки.

За 16 лет, что Абрамович владеет "Челси", на тренерском мостике "синих" успели побывать 14 различных специалистов, включая Жозе Моуриньо и Гуса Хиддинка по два раза.



14-м из них стал Лэмпард, заключив контракт на три года, однако столько времени мало кому удавалось провести на "Стэмфорд Бридж" из предшественников Фрэнка, и это беспокоит Райт-Филлипса.



"Думаю, он на 100 процентов готов к работе с "Челси", учитывая то, что он продемонстрировал в "Дерби".



"Мое единственное опасение касается того, даст ли "Челси" ему достаточно времени, чтобы оставить свой отпечаток и показать, на что он способен".



"Как вы можете видеть по прошлому "Челси", владелец клуба не бывает терпелив к тренерам, когда те надоедают ему или не оправдывают его ожиданий".



"Как только наступает плохой период, они тяготеют к увольнению тренера, а не к тому, чтобы проявить терпение и дать шанс найти выход из ситуации", — сообщил Райт-Филлипс ESPN.