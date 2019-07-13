Энди Робертсон перенес операцию на руке

Энди Робертсон Подготовка защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона к новому сезону была нарушена небольшой хирургической процедурой после возникшей в руке инфекции.

Робертсон вернулся из отпуска в субботу утром, однако не был допущен до рутинных тестов по проверке здоровья и физической форы.

Как сообщает Sky Sports, Энди все еще проходит реабилитацию после перенесенной операции и теперь будет делать это под наблюдением клубных докторов.

Несмотря на то, что эта травма не носит серьезного характера, 25-летний шотландец не полетит с командой Юргена Клоппа в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Отметим, что в июне у Робертсона также возникли проблемы с задней поверхностью бедра. В результате Энди пропустил отборочный матч Евро-2020 против сборной Бельгии, в котором шотландцы потерпели поражение 3:0.

Травма Робертсона вызывает беспокойство еще и по той причине, что ранее этим летом "красные" попрощались с дублером Энди Альберто Морено.


Метки Ливерпуль, Робертсон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2019 16:00

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  1. danilych89 13.07.2019 16:30 # danilych89
    панариций что ли?

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  2. mancityman 13.07.2019 16:27 # mancityman
    Передрочил

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  3. gerrard08 13.07.2019 16:21 # gerrard08
    Че там кто у нас в ю13 может стать новым трансфером для основы?

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  4. beatles-red 13.07.2019 16:07 # beatles-red
    Перефапал на ушастого

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  5. chebrec 13.07.2019 16:04 # chebrec
    Вся надежда на внутренние резервы

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