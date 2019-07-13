Энди Робертсон перенес операцию на руке

Подготовка защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона к новому сезону была нарушена небольшой хирургической процедурой после возникшей в руке инфекции.

Робертсон вернулся из отпуска в субботу утром, однако не был допущен до рутинных тестов по проверке здоровья и физической форы.



Как сообщает Sky Sports, Энди все еще проходит реабилитацию после перенесенной операции и теперь будет делать это под наблюдением клубных докторов.



Несмотря на то, что эта травма не носит серьезного характера, 25-летний шотландец не полетит с командой Юргена Клоппа в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



Отметим, что в июне у Робертсона также возникли проблемы с задней поверхностью бедра. В результате Энди пропустил отборочный матч Евро-2020 против сборной Бельгии, в котором шотландцы потерпели поражение 3:0.



Травма Робертсона вызывает беспокойство еще и по той причине, что ранее этим летом "красные" попрощались с дублером Энди Альберто Морено.