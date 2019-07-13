Сульшер объяснил отсутствие Лукаку в матче с "Перт Глори"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил отсутствие нападающего Ромелу Лукаку в товарищеском матче против "Перт Глори".

На текущей неделе спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио побывал в Лондоне, чтобы обсудить с коллегами из "Юнайтед" трансфер Лукаку.



Меж тем, в субботу Ромелу не попал в заявку "красных дьяволов" на предсезонный матч, что было воспринято как намек на близость сделки с "Интером", однако это впечатление ошибочное — у бельгийца просто проблемы со здоровьем, поэтому Сульшер решил не рисковать дорогостоящим игроком.



"Лукаку, Эрик Байи, Виктор Линделеф и Ли Грант — все они в порядке, просто небольшие болячки, и мы просто решили поберечь их сегодня. Полагаю, мы увидим их в среду", — сообщил Сульшер MUTV.