"Вест Хэм" заинтересован в Гонсало Игуаине

"Вест Хэм" проявляет интерес к бывшему нападающему "Челси" Гонсало Игуаину.

Этим летом "молотобойцы" собираются подписать минимум одного нападающего, к чему их подталкивает расставание с Марко Арнаутовичем, Лукасом Пересом и Энди Кэрроллом.



Достоверно известно, что "Вест Хэм" контактирует с "Айнтрахтом" насчет Себастьяна Алле. Также с переходом в лондонский клуб связывают Саломона Рондона из "Вест Бромвича" и Муссу Марега из "Порту".



По информации Sky Sports, еще одной целью для "молотобойцев" может стать Игуаин, который забил пять голов в 18 матчах за полсезона аренды в "Челси" из "Ювентуса".



Вопреки ожиданиям Игуаина, тренер Маурицио Сарри, сменивший этим летом "Челси" на "Ювентус", не горит желанием видеть его в Турине, что подталкивает 31-летнего аргентинца к поискам нового клуба.