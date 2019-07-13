Стюарт Пирс предсказывает чемпионство "Ливерпуля"

Бывший игрок и наставник "Манчестер Сити" Стюарт Пирс ожидает, что "горожане" уступят титул Премьер-Лиги "Ливерпулю" в предстоящем сезоне.

В сезоне 2018/19 "Ливерпуль" сохранял интригу в борьбе за титул до последнего тура, однако "Сити" выдал серию из 14 побед и финишировал с одним очком преимущества над "красными".



Пирс ожидает, что эта неудача еще больше подстегнет "Ливерпуль", и в новом сезоне "красные", наконец, возьмут свой первый титул в эру Премьер-Лиги.



"Думаю, этот "Ливерпуль" достаточно хорош, чтобы опередить Сити". Я предсказывал чемпионство "Ливерпуля" и прошлым летом — они набрали более 90 очков и все равно остались без титула, но это лишь повод похвалить "Сити". В этом году я все равно ставлю на "Ливерпуль".



"Титул Премьер-Лиги — это Святой Грааль для них, и я думаю, упущенное чемпионство только заострит их концентрацию. Они сенсационным образом провели минувший сезон и завоевали только один трофей, пускай это и трофей Лиги Чемпионов. Это было практически образцовое выступление в лиге, за исключением их поражения от "Сити".



"У них возвращается Джо Гомес, на которого возлагают большие ожидания. Также возвращается Алекс Окслейд-Чемберлен, и эти двое кое-что добавят к тому, что у них уже есть".



"Они потеряли пару игроков в лице Даниэля Старриджа и Альберто Морено, но это совершенно им не навредит", — сообщил Пирс talkSPORT.