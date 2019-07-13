Ян Райт раскритиковал Косьелни

Лоран Косьелни Легенда "Арсенала" Ян Райт раскритиковал капитана "канониров" Лорана Косьелни за отказ отправиться в предсезонное турне.

На текущей неделе команда Унаи Эмери улетела в Америку готовиться к новому сезону, оставив дома Косьелни, который решил добиваться своего трансфера в один из французских клубов.

Райт подозревает, что 33-летний защитник пошел на поводу у своего агента. Также Ян предупреждает, что Лоран может разрушить свою репутацию, которую кропотливо создавал годами.

"Он невероятным образом служил клубу, мы видели, как он играет через боль и создает себе репутацию легенды. Он заслуживает легендарного статуса".

"Но сейчас такое время сезона, когда все должны быть сплочены. Впереди тяжелый сезон, мы в переходном периоде, и нам нужно многое наверстывать".

"Когда наш капитан отказывается играть и отказывается ехать в предсезонное турне после девяти лет верной службы, он слегка разрушает свою репутацию, и это сбивает меня с толку. Почему Лоран? Тебе посоветовали это твои агенты?"

"Я так расстроен твоим решением в этот момент времени, и если за этим стоит его агент — а я надеюсь, это именно так — то ему должно быть стыдно за то, что он уговорил тебя на такое. Я ни за что не поверю, что он сам до этого додумался".

"Ты являешься тем, кого мы выбрали своим капитаном, своим лидером, и теперь мы вступаем в предсезонный период с отказавшимся ехать в турне капитаном. У меня голова идет кругом от этого, и я молюсь, чтобы эта проблема была решена как можно скорее".

"Это подает плохой пример. "Арсенал" должен действовать быстро, применив дисциплинарные меры. Я люблю тебя Лоран, но это плохое решение", — цитирует Райта Sky Sports.


Метки Арсенал, Косьелни, Райт

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 13.07.2019 12:36 # ilovemanutd
    Фаны Арсенала, не переживайте, он молится чтобы эта проблема была решена как можно скорее. Так что можно сказать, что проблема уже решена, это только дело времени

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  2. beowolf 13.07.2019 12:25 # beowolf
    Ну да, никогда такого не было и вот опять, Виейра, Анри, Коло Туре, Фабрегас, Вермален, Ван Перси, в полку кэпов шлюх пополнение

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  3. mancunia-planet 13.07.2019 12:16 # mancunia-planet
    проблемы в стане Арсенала

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