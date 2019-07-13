"Эвертон" требует 25 млн. фунтов за Лукмана

"Эвертон" установил цену в 25 миллионов фунтов за вингера Адемолу Лукмана, приобрести которого мечтает "РБ Лейпциг".

Лукман очень ярко провел в "РБ Лейпциг" вторую половину сезона 2017/18 на правах аренды, забив пять голов в 11 матчах Бундеслиги.



"РБ Лейпциг" пытался вернуть Адемолу еще прошлым летом, предлагая 20 млн. фунтов, однако "ириски" ответили, что молодой англичанин входит в планы главного тренера Марку Силвы.



Толком заиграть в "Эвертоне" 21-летнему Лукману так и не удалось, поэтому этим летом мерсисайдский клуб смягчил свою позицию, когда "РБ Лейпциг" снова выразил желание выкупить Адемолу.



По информации Liverpool Echo, "ириски" готовы отпустить экс-игрока "Чарльтона" за 25 млн. фунтов, но пока "РБ Лейпциг" даже не приблизился к этой сумме, в начале недели предлагая за Лукмана только 15 млн.