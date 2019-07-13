Сульшер все еще ищет усиление для "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что готов продолжать покупать и не собирается ограничиваться только британскими игроками.

В это трансферное окно "красные дьяволы" укрепили свой состав защитником Аароном Ван-Биссакой и вингером Даниэлем Джеймсом. Также "Юнайтед" охотится за Харри Магуайром "Лестера" и Шоном Лонгстаффом из "Ньюкасла".

Несложно заметить, что этим летом "Юнайтед" тяготеет к молодым игрокам с английскими паспортом, однако Сульшер готов отойти от этого шаблона.

"Да, приглашение британских игроков теперь является основным шаблоном для нас при перестройке команды. Однако не имеет значения, англичане они, британцы, французы или бразильцы — ты просто хочешь получить хороших игроков, хороших людей, которые обладают мастерством и, конечно, скоростью, что важно в современном футболе".

"Чем больше талантов в твоей команде, тем лучше. Любой игрок, который противостоит нам, скажет, что Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль, Дэн Джеймс, со своей скоростью, могут навредить себе — даже в свой выходной день", — цитирует Сульшера MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2019 10:00

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  1. rj1992 13.07.2019 10:38 # rj1992
    пили нам Пепе из Лиля, тот топ вингер и сам ищет клуб и 60 млн стоит

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  2. mancunia-planet 13.07.2019 10:30 # mancunia-planet
    Бруно запили по брацки, иначе всё так и останется в организвции атак, будут проблемы. Да и любого цз, не хуже имеющихся будет точно.

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  3. chebrec 13.07.2019 10:02 # chebrec
    Нужно запретить им бегать по выходным

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