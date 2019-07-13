Сульшер все еще ищет усиление для "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что готов продолжать покупать и не собирается ограничиваться только британскими игроками.

В это трансферное окно "красные дьяволы" укрепили свой состав защитником Аароном Ван-Биссакой и вингером Даниэлем Джеймсом. Также "Юнайтед" охотится за Харри Магуайром "Лестера" и Шоном Лонгстаффом из "Ньюкасла".



Несложно заметить, что этим летом "Юнайтед" тяготеет к молодым игрокам с английскими паспортом, однако Сульшер готов отойти от этого шаблона.



"Да, приглашение британских игроков теперь является основным шаблоном для нас при перестройке команды. Однако не имеет значения, англичане они, британцы, французы или бразильцы — ты просто хочешь получить хороших игроков, хороших людей, которые обладают мастерством и, конечно, скоростью, что важно в современном футболе".



"Чем больше талантов в твоей команде, тем лучше. Любой игрок, который противостоит нам, скажет, что Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль, Дэн Джеймс, со своей скоростью, могут навредить себе — даже в свой выходной день", — цитирует Сульшера MUTV.