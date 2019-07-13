Николя Пепе все еще выбирает себе клуб

Николя Пепе Агент вингера "Лилля" Николя Пепе заявил, что его клиент до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру.

Своими 22 голами в минувшем сезоне Лиги 1 Пепе заинтересовал богатейшие клубы Европы. Среди претендентов на игрока сборной Кот-д'Ивуара называются ПСЖ, "Бавария", "Ливерпуль" и "Эвертон".

У оцениваемого в 58 миллионов фунтов вингера уже есть несколько предложений на руках, однако Николя хочет выбрать правильный клуб.

"Николя открыт ко всему. Его цель — отправиться в правильное для него место. ПСЖ? Такой вариант существует. Но по состоянию вещей на сегодняшний день я не могу сказать вам, что он непременно перейдет в ПСЖ. Это было бы ложью".

"Чтобы переход состоялся, все стороны должны прийти к компромиссу: "Лилль", покупающий клуб и мы. Мы обмениваемся мнениями и ведем переговоры".

"Его хотят многие клубы. Для него важнее всего быть желанным и отправиться в правильный клуб, где он будет играть и продолжит развиваться", — сообщил агент Самир Хиат L'Equipe Mercato.


Метки Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2019 09:00

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