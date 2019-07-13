Николя Пепе все еще выбирает себе клуб

Агент вингера "Лилля" Николя Пепе заявил, что его клиент до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру.

Своими 22 голами в минувшем сезоне Лиги 1 Пепе заинтересовал богатейшие клубы Европы. Среди претендентов на игрока сборной Кот-д'Ивуара называются ПСЖ, "Бавария", "Ливерпуль" и "Эвертон".



У оцениваемого в 58 миллионов фунтов вингера уже есть несколько предложений на руках, однако Николя хочет выбрать правильный клуб.



"Николя открыт ко всему. Его цель — отправиться в правильное для него место. ПСЖ? Такой вариант существует. Но по состоянию вещей на сегодняшний день я не могу сказать вам, что он непременно перейдет в ПСЖ. Это было бы ложью".



"Чтобы переход состоялся, все стороны должны прийти к компромиссу: "Лилль", покупающий клуб и мы. Мы обмениваемся мнениями и ведем переговоры".



"Его хотят многие клубы. Для него важнее всего быть желанным и отправиться в правильный клуб, где он будет играть и продолжит развиваться", — сообщил агент Самир Хиат L'Equipe Mercato.