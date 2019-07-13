Мусса Марега предложен "Вест Хэму"

Нападающий "Порту" Мусса Марега был предложен "Вест Хэму" за 30 миллионов евро (26.9 млн. фунтов).

После расставания с Марко Арнаутовичем, Лукасом Пересом и Энди Кэрроллом укрепление позиции нападающего является абсолютным приоритетом для "молотобойцев" на остаток трансферного окна.



Упустив Макси Гомеса из "Сельты", "Вест Хэм" все еще работает над несколькими другими вариантами, включая Себастьяна Алле из "Франкфурта" и Саломона Рондона из "Вест Бромвича".



Также лондонский клуб рассматривает возможность приобретения Марега, который хочет перебраться в Премьер-Лигу и насчет которого "Вест Хэм" вел переговоры еще прошлым летом, сообщает Sky Sports.



Контракт 28-летнего игрока сборной Мали, забившего 21 гол в минувшем сезоне за "Порту" во всех соревнованиях, предусматривает отступные в 26.9 млн. фунтов, что значительно упрощает согласование трансфера.