"Арсенал" хочет купить Рубена Диаша на место Косьелни

"Арсенал" возобновил интерес к защитнику "Бенфики" Рубену Диашу в свете непростой ситуации со своим капитаном Лораном Косьелни.

Как сообщает Daily Mail, у "канониров" было составлено подробное досье на Диаша еще к началу трансферного периода. Однако "Арсенал" остался без путевки в Лигу Чемпионов, а потому был вынужден пересмотреть свои приоритеты и сосредоточиться на укреплении других позиций.



На текущей неделе планы "Арсенала" в отношении трансферного рынка изменились. Капитан команды Лоран Косьелни отказался ехать в предсезонное турне по Америке и добивается своего возвращения во Францию.



Расставание с 33-летним Косьелни не входило в планы главного тренера "канониров" Унаи Эмери, но теперь это расставание выглядит почти неминуемым, учитывая решительный настрой Лорана.



По информации издания, эта ситуация заставила "Арсенал" возобновить интерес к Диашу, чей контракт предусматривает отступные в 54 миллиона фунтов. Естественно, столько денег у "канониров" нет, поэтому они надеются договориться с "Бенфикой" на меньшую сумму и ряд бонусов.



Добавим, за плечами у 22-летнего Диаша почти 100 матчей за "Бенфику". За сборную Португалии Рубен провел 11 поединков, а ранее этим летом отпраздновал победу в плей-офф Лиги Наций, сыграв и против Швейцарии в полуфинале, и против Голландии в финале.