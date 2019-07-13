Энди Кэрролл вернулся в "Вест Хэм" — для тренировок

Нападающий Энди Кэрролл вернулся в "Вест Хэм" — пока только для поддержания физической формы.

В минувшем сезоне травмы продолжили терзать Кэрролла, который отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и не забил ни одного гола.



Естественно, столь плачевные показатели не позволили экс-игроку "Ливерпуля" и "Ньюкасла" заслужить новый контракт, поэтому Кэрролл покинул "Вест Хэм" свободным агентом.



30-летний англичанин пока не определился с новым клубом, однако "молотобойцы" в качестве жеста доброй воли позволили Энди тренироваться на своей базе в Раш Грин.



По информации Daily Mail, в данный момент "Вест Хэм" не планирует предлагать Кэрроллу новый контракт, несмотря на очевидный дефицит нападающих. Для самого Энди, интерес к которому проявляют клубы МЛС, сейчас важнее всего завершить реабилитацию и вернуться в игровую форму.