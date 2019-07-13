"Юнайтед" ужесточил свою позицию по Погба

"Манчестер Юнайтед" ужесточил свою позицию в отношении Поля Погба, значительно подняв цену за французского полузащитника.

Обратившись на трансферный рынок в поисках усиления этим летом, "красные дьяволы" столкнулись с чрезвычайно завышенными ценами. Например, "Лестер" хочет за Харри Магуайра более 90 млн. фунтов, а "Ньюкасл" оценил сыгравшего только девять матчей в Премьер-Лиге за карьеру Шона Лонгстаффа в 50 млн.



Вероятно, именно это навело боссов "Юнайтед" на мысли о том, чтобы поступать аналогичным образом с клубами, которые заинтересованы в звездных игроках команды Оле Гуннара Сульшера — в первую очередь это касается, конечно, Погба.



Несмотря на то, что сам Поль хочет уйти, у него есть долгосрочный контракт, а "Юнайтед" не испытывает никаких финансовых затруднений — продажа Погба вовсе не выглядит обязательной для клуба с "Олд Траффорд".



На текущей неделе агент 26-летнего француза Мино Райола попытался подвергнуть "Юнайтед" давлению, подтвердив желание своего клиента уйти и выразив надежду на скорое достижение компромисса.



На деле реакция "дьяволов" получилась обратной. Как сообщают Daily Mail и Evening Standard, "Юнайтед" принял решение взвинтить цену за Погба за пределы 150 миллионов фунтов.



Чем дольше "Реал" и "Ювентус" тянут со своими предложениями по Погба, тем выше будет цена — "дьяволы" готовы поднять планку вплоть до рекордных для мирового футбола 198 млн. фунтов, за которые ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны".