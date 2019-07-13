"Арсенал" хочет 8.8 млн. фунтов за Косьелни

"Арсенал" установил цену в 8.8 миллионов фунтов для французских клубов за своего капитана Лорана Косьелни.

33-летний защитник дал ясно понять "канонирам" о своем желании покинуть "Эмирейтс" в это трансферное окно, отказавшись от поездки с командой Унаи Эмери в предсезонное турне по Америке.



В услугах Косьелни заинтересованы "Бордо", "Ренн" и "Лион". Возвращение на родину привлекательно для Лорана хорошими финансовыми условиями и возможностью получить долгосрочный контракт, тогда как "Арсенал" не спешит предлагать ему новое соглашение взамен истекающего в следующем году.



Как стало известно Evening Standard, руководство "канониров" отклонило просьбу ветерана освободить его от контракта. Если Косьелни и покинет Лондон, то только по правильной цене, но пока у "Арсенала" нет никаких предложений.



В данный момент ясно лишь то, что в ближайшее время Косьелни будет поддерживать форму на базе "Арсенала" в Колни, занимаясь с резервной командой. Также Лорану грозит штраф за свой демарш.