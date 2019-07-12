Фабиан Дельф на пороге перехода в "Эвертон"

"Эвертон" находится на пороге приобретения полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Фабиана Дельфа.

За время выступлений в "Сити" Дельф показал себя большим универсалом, успев поиграть как в центре поля, так и на позиции левого защитника. Однако после покупки Родри и возвращения Анхелиньо "горожане" могут позволить себе спокойно отпустить Фабиана.



Кроме того, на "Этихад" у Дельфа остается всего один год по контракту, поэтому расставание с 29-летним англичанином в это трансферное окно выглядит правильной вещь для "Сити" и в финансовом отношении.



Как сообщает The Telegraph, главный тренер "ирисок" Марку Силва считает, что 8 млн. фунтов за Дельфа станут отличной инвестицией, особенно после больших, но в целом неудачных трат в предыдущие окна.



В данный момент спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс завершает переговоры по Дельфу и надеется вскоре заключить сделку.