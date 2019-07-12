Фабиан Дельф на пороге перехода в "Эвертон"
"Эвертон" находится на пороге приобретения полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Фабиана Дельфа.
За время выступлений в "Сити" Дельф показал себя большим универсалом, успев поиграть как в центре поля, так и на позиции левого защитника. Однако после покупки Родри и возвращения Анхелиньо "горожане" могут позволить себе спокойно отпустить Фабиана.
Кроме того, на "Этихад" у Дельфа остается всего один год по контракту, поэтому расставание с 29-летним англичанином в это трансферное окно выглядит правильной вещь для "Сити" и в финансовом отношении.
Как сообщает The Telegraph, главный тренер "ирисок" Марку Силва считает, что 8 млн. фунтов за Дельфа станут отличной инвестицией, особенно после больших, но в целом неудачных трат в предыдущие окна.
В данный момент спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс завершает переговоры по Дельфу и надеется вскоре заключить сделку.
12.07.2019 23:00
Просмотров: 257
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У этого игрока контракт с дьяволом штоле? Он же дниwе ебаное, каких свет не видывал, а им еще и интересуются. У вилланов был неплох, потом все, отрезками играл.
(ответить)
Ура, товарищи! Ура! Выпроводим Дельфа - чемпик можно не начинать.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
Ахуенно!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий