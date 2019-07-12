Фабиан Дельф на пороге перехода в "Эвертон"

Фабиан Дельф "Эвертон" находится на пороге приобретения полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Фабиана Дельфа.

За время выступлений в "Сити" Дельф показал себя большим универсалом, успев поиграть как в центре поля, так и на позиции левого защитника. Однако после покупки Родри и возвращения Анхелиньо "горожане" могут позволить себе спокойно отпустить Фабиана.

Кроме того, на "Этихад" у Дельфа остается всего один год по контракту, поэтому расставание с 29-летним англичанином в это трансферное окно выглядит правильной вещь для "Сити" и в финансовом отношении.

Как сообщает The Telegraph, главный тренер "ирисок" Марку Силва считает, что 8 млн. фунтов за Дельфа станут отличной инвестицией, особенно после больших, но в целом неудачных трат в предыдущие окна.

В данный момент спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс завершает переговоры по Дельфу и надеется вскоре заключить сделку.


Метки Дельф, Манчестер Сити, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 23:00

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  1. lahmatyj 12.07.2019 23:25 # lahmatyj
    У этого игрока контракт с дьяволом штоле? Он же дниwе ебаное, каких свет не видывал, а им еще и интересуются. У вилланов был неплох, потом все, отрезками играл.

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  2. mc-od 12.07.2019 23:23 # mc-od
    Ура, товарищи! Ура! Выпроводим Дельфа - чемпик можно не начинать.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  3. mancityman 12.07.2019 23:17 # mancityman
    Ахуенно!

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