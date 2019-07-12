Каллум Уилсон связал свое будущее с "Борнмутом"

Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на четыре года.

Уилсон стал лучшим бомбардиром "вишенок" в минувшем сезоне, забив 15 голов во всех соревнованиях. Благодаря своим успехам на клубном уровне Каллум пробился в сборную Англии, за которую к настоящему моменту сыграл уже три матча.



Своей игрой 27-летний нападающий также привлек интерес "Челси" и "Вест Хэма", однако "Борнмуту" удалось сохранить Уилсона, чья зарплата, по слухам, теперь вырастет до 100 тысяч фунтов в неделю.



"С момента моего перехода в клуб мы прибавили во всех аспектах, но нам все еще предстоит проделать длинный путь. Возможно, "Борнмут" и знают как небольшой клуб, но у нас действительно большие амбиции. Все мы движемся сообща к своим целям".



"Если говорить персонально про меня, то я чувствую, что моя игра в клубе постоянно улучшается. Я хочу продолжать развиваться и достигать еще более высоких целей. Я с восхищением устремлен в будущее", — сообщил Уилсон.



Добавим, что Уилсон выступает за "Борнмут" после своего перехода из "Ковентри" пять лет назад. За это время он забил 58 голов в 148 матчах.