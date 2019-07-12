Лукаку, вероятно, останется в "Юнайтед"

Нападающий Ромелу Лукаку, скорее всего, не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом.

На текущей неделе спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио лично побывал в Лондоне и встретился с коллегами из "Юнайтед", однако предложенные им условия по Лукаку не устроили английскую сторону.



Когда два года назад "красные дьяволы" приглашали Лукаку из "Эвертона", то сразу заплатили 75 миллионов фунтов, а еще 15 млн. фунтов были прописаны в качестве бонусов. Теперь клуб с "Олд Траффорд" жаждет вернуть свои инвестиции в игрока.



The Telegraph подтверждает, что "Юнайтед" требует за Ромелу около 90 млн. фунтов, но таких денег у "Интера" и близко нет, а вариант со включением в сделку какого-либо игрока итальянской команды был отвергнут в самом начале.



Кроме того, ранее днем выяснилось, что "Ньюкасл" потребовал от "дьяволов" 50 млн. фунтов за полузащитника Шона Лонгстаффа, который за свою карьеру сыграл лишь девять матчей в Премьер-Лиге. Столь устрашающая инфляция на трансферном рынке только укрепила нежелание "Юнайтед" снижать установленную цену за Лукаку, забившего 42 гола в 96 матчах за свой нынешний клуб.



Добавим, что самым дорогостоящим приобретением в истории "Интера" остается нападающий Кристиан Вьери, за которого еще в 1999 году было заплачено 44.5 млн. фунтов.