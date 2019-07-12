Лукаку, вероятно, останется в "Юнайтед"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку, скорее всего, не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом.

На текущей неделе спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио лично побывал в Лондоне и встретился с коллегами из "Юнайтед", однако предложенные им условия по Лукаку не устроили английскую сторону.

Когда два года назад "красные дьяволы" приглашали Лукаку из "Эвертона", то сразу заплатили 75 миллионов фунтов, а еще 15 млн. фунтов были прописаны в качестве бонусов. Теперь клуб с "Олд Траффорд" жаждет вернуть свои инвестиции в игрока.

The Telegraph подтверждает, что "Юнайтед" требует за Ромелу около 90 млн. фунтов, но таких денег у "Интера" и близко нет, а вариант со включением в сделку какого-либо игрока итальянской команды был отвергнут в самом начале.

Кроме того, ранее днем выяснилось, что "Ньюкасл" потребовал от "дьяволов" 50 млн. фунтов за полузащитника Шона Лонгстаффа, который за свою карьеру сыграл лишь девять матчей в Премьер-Лиге. Столь устрашающая инфляция на трансферном рынке только укрепила нежелание "Юнайтед" снижать установленную цену за Лукаку, забившего 42 гола в 96 матчах за свой нынешний клуб.

Добавим, что самым дорогостоящим приобретением в истории "Интера" остается нападающий Кристиан Вьери, за которого еще в 1999 году было заплачено 44.5 млн. фунтов.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 862

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. galogen 12.07.2019 21:37 # galogen
    Лукакер даже не может перейти в свой любимый Эвертон. Там ему уже делать нечего. Там есть бразилец. За такую цену его никто не купит. Но и в МЮ он особенно не нужен. Там есть Рэшфорд, а также какой никакой Санчес. Хорошо влип этот Лукаку.

    (ответить)

  2. nikitoid 12.07.2019 21:33 # nikitoid
    Может я что-то не понимаю, но разве сам МЮ не заинтересован в его продаже. Слишком дорогой лавочник. И без места в основе его цена не вырастет.

    (ответить)

  3. lfc-krr 12.07.2019 21:30 # lfc-krr
    Красавчики итальянцы. Сомнительный трансфер, за такие бабки

    (ответить)

  4. mau29 12.07.2019 21:20 # mau29
    Похба и Лукакун съебите за бесценок.. плеаз!!
    На дай Бог сезон начнётся унылым говном в исполнении пешехода и жирдяя

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: