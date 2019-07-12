Лукаку, вероятно, останется в "Юнайтед"
Нападающий Ромелу Лукаку, скорее всего, не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом.
На текущей неделе спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио лично побывал в Лондоне и встретился с коллегами из "Юнайтед", однако предложенные им условия по Лукаку не устроили английскую сторону.
Когда два года назад "красные дьяволы" приглашали Лукаку из "Эвертона", то сразу заплатили 75 миллионов фунтов, а еще 15 млн. фунтов были прописаны в качестве бонусов. Теперь клуб с "Олд Траффорд" жаждет вернуть свои инвестиции в игрока.
The Telegraph подтверждает, что "Юнайтед" требует за Ромелу около 90 млн. фунтов, но таких денег у "Интера" и близко нет, а вариант со включением в сделку какого-либо игрока итальянской команды был отвергнут в самом начале.
Кроме того, ранее днем выяснилось, что "Ньюкасл" потребовал от "дьяволов" 50 млн. фунтов за полузащитника Шона Лонгстаффа, который за свою карьеру сыграл лишь девять матчей в Премьер-Лиге. Столь устрашающая инфляция на трансферном рынке только укрепила нежелание "Юнайтед" снижать установленную цену за Лукаку, забившего 42 гола в 96 матчах за свой нынешний клуб.
Добавим, что самым дорогостоящим приобретением в истории "Интера" остается нападающий Кристиан Вьери, за которого еще в 1999 году было заплачено 44.5 млн. фунтов.
12.07.2019 21:00
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Лукакер даже не может перейти в свой любимый Эвертон. Там ему уже делать нечего. Там есть бразилец. За такую цену его никто не купит. Но и в МЮ он особенно не нужен. Там есть Рэшфорд, а также какой никакой Санчес. Хорошо влип этот Лукаку.
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Может я что-то не понимаю, но разве сам МЮ не заинтересован в его продаже. Слишком дорогой лавочник. И без места в основе его цена не вырастет.
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Красавчики итальянцы. Сомнительный трансфер, за такие бабки
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Похба и Лукакун съебите за бесценок.. плеаз!!
На дай Бог сезон начнётся унылым говном в исполнении пешехода и жирдяя
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