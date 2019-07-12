"Тоттенхэм" пытается увести Салиба из под носа у "Арсенала"

"Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Сент-Этьеном" относительно приобретения защитника Вильяма Салиба, который находится в шаге от перехода в "Арсенал".

На текущей неделе издание The Guardian сообщило, что Салиба уже согласовал условия личного контракта с "Арсеналом", а два клуба практически договорились о компенсации в размере 27 миллионов фунтов.



Предполагалось, что после подписания контракта с "канонирами" Салиба немедленно вернется в "Сент-Этьен" на сезон 2019/20 на правах аренды. Это позволило бы лондонскому клубу отсрочить выплату основной части суммы, а самому Вильяму обеспечить себя игровой практикой на ближайший год.



Однако сейчас Sky Sports сообщает, что "Тоттенхэм" собирается сделать аналогичное своим соседям по Северному Лондону предложение, а это означает, что выбор будет зависеть от самого 18-летнего француза.



Добавим, что и "канониры", и "шпоры", возможно, хотели бы заполучить Салиба уже сейчас. Первым может потребоваться замена Лорану Косьелни, который отказался отправиться в предсезонное турне, а вторые все еще рискуют лишиться Тоби Алдервейрелда — по информации Sky Sports, "Рома" уже ведет переговоры по бельгийцу, который доступен за 25 млн. фунтов. Однако немедленное возвращение в аренду — это обязательное условие, которое ставит "Сент-Этьен" перед заинтересованными в Вильяме клубами.