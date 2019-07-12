Жуниньо: "Мартинелли будет успешен в "Арсенале"

Бывший плеймейкер "Мидлсбро" и сборной Бразилии Жуниньо считает, что "Арсенал" совершил отличное приобретение в лице его соотечественника Габриэля Мартинелли.

На прошлой неделе "канониры" совершили свое первое приобретение в это трансферное окно, заплатив бразильскому "Итуано" 6 миллионов фунтов за 18-летнего нападающего Мартинелли.



Жуниньо считает, что Мартинелли хорошо подходит для английского футбола, а также ожидает, что Габриэль получит поддержку со стороны заступившего на должность технического директора "Арсенала" Эду, заменой которому в Федерации футбола Бразилии может стать сам Жуниньо.



"Он очень целеустремленный парень, несмотря на возраст. Он играет с таким настроем с 14-15 лет. Все его достижения — это результат его профессионализма и таланта".



"Мартинелли будет успешен в "Арсенале". У него есть качества для английского футбола: нацеленность на ворота, скорость. Ему потребуется время на адаптацию, но я думаю, у "Арсенала" уже есть план в отношении него, чтобы он смог двигаться шаг за шагом".



"Я не думаю, что Мартинелли говорит по-английски, но сегодня мир очень глобализован. Там очень хорошая инфраструктура, и раз Эду уже там — бразилец, который сам проходил через это — он сможет помочь ему", — цитирует Жуниньо The Guardian.