Хассельбайнк предупредил Лэмпарда

Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк предупредил наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда, что тому придется много работать, чтобы наладить игру своей команды.

Свою карьеру в "Челси" в качестве главного тренера Лэмпард начал с товарищеского матча против "Богемиана", сыграв только вничью — 1:1.



Делая скидку на то, что сейчас только начало предсезонного периода, Хассельбайнк все равно видит большие изъяны в игре "синих".



"Они слишком легко теряли мяч. Игроки совершали слишком много касаний, иногда по семь или восемь, и это замедляло игру".



"Это был урок для Фрэнка, он посмотрел на своих игроков и сможет лучше их оценить. Быстро передавать мяч — это то, каким образом он хочет играть в футбол. Большинство успешных команд быстро передают мяч".



"Мы увидели, что определенные игроки — особенно во втором тайме — слегка передерживали мяч. Перед получением мяча у них не было решения, что делать дальше".



"Возможно, сказывается то, что это предсезонный период. Возможно, они еще не в форме и затем ее наберут. Потому что для некоторых из них это было чересчур".



"Это то, в чем Фрэнк должен разобраться. Он должен лучше узнать этих игроков и понять, с кем ему по пути. Поэтому-то эти матчи такие важные", — цитирует Хассельбайнка Daily Star.