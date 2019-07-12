Хассельбайнк предупредил Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк предупредил наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда, что тому придется много работать, чтобы наладить игру своей команды.

Свою карьеру в "Челси" в качестве главного тренера Лэмпард начал с товарищеского матча против "Богемиана", сыграв только вничью — 1:1.

Делая скидку на то, что сейчас только начало предсезонного периода, Хассельбайнк все равно видит большие изъяны в игре "синих".

"Они слишком легко теряли мяч. Игроки совершали слишком много касаний, иногда по семь или восемь, и это замедляло игру".

"Это был урок для Фрэнка, он посмотрел на своих игроков и сможет лучше их оценить. Быстро передавать мяч — это то, каким образом он хочет играть в футбол. Большинство успешных команд быстро передают мяч".

"Мы увидели, что определенные игроки — особенно во втором тайме — слегка передерживали мяч. Перед получением мяча у них не было решения, что делать дальше".

"Возможно, сказывается то, что это предсезонный период. Возможно, они еще не в форме и затем ее наберут. Потому что для некоторых из них это было чересчур".

"Это то, в чем Фрэнк должен разобраться. Он должен лучше узнать этих игроков и понять, с кем ему по пути. Поэтому-то эти матчи такие важные", — цитирует Хассельбайнка Daily Star.


Метки Лэмпард, Хассельбайнк, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 17:00

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  1. lfc-in-my-heart 12.07.2019 18:05 # lfc-in-my-heart
    Уволят Легенду пенсов ещё до нового года, вслед за легендой скамца)))

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