"Юнайтед" и "Интер" в 12 млн. фунтов от компромисса по Лукаку

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" расходятся на 13.5 млн. евро (12.1 млн. фунтов) в оценке стоимости нападающего Ромелу Лукаку.

В данный момент Лукаку уже приступил к предсезонной подготовке с "красными дьяволами", однако "Интер" все еще рассчитывает заполучить трансферную целью номер один своего нового главного тренера Антонио Конте.



Накануне спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аузилио встречался с коллегами из "Юнайтед" в Лондоне, и сторонам не удалось достичь компромисса — что, впрочем, было совершенно ожидаемо, как считает The Guardian.



По информации авторитетного издания, первое предложение "Интера" подразумевало переезд Лукаку в аренду на сезон 2019/20 за 10 млн. евро. Затем итальянский клуб собирался заключить постоянный контракт с Ромелу, выплатив "Юнайтед" 30 млн. евро в 2020 году и еще 30 млн. евро в 2021.



Таким образом, "дьяволы" могли бы выручить за игрока сборной Бельгии 70 млн. евро (62.8 млн. фунтов) в течение двух лет, однако такой вариант был забракован английской стороной.



"Юнайтед" твердо настроен вернуть те 83.5 млн. евро (75 млн. фунтов), за которые Лукаку был куплен у "Эвертона" два года назад, в противном случае сделки не будет.