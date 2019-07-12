"Вест Хэм" ведет переговоры о покупке Себастьяна Алле

"Вест Хэм" вступил в переговоры с "Айнтрахтом" насчет приобретения нападающего Себастьяна Але стоимостью более 40 миллионов фунтов.

Как известно, "молотобойцы" отчаянно нуждаются в укреплении позиции нападающего после расставания с Марко Арнаутовичем, Лукасом Пересом и Энди Кэрроллом.



Изначально "Вест Хэм" был нацелен на Макси Гомеса из "Сельты", однако игрок сборной Уругвая решил остаться в Ла Лиге и теперь продолжит карьеру в "Валенсии".



По информации The Guardian, новой целью лондонского клуба стал Алле, который забил 33 гола в 77 матчах за клуб из "Айнтрахта" после своего перехода из "Утрехта" за 6 млн. фунтов два года назад.



В данный момент представители 25-летнего француза ожидают, удастся ли "Вест Хэму" согласовать размер компенсации за их клиента.



Также сообщается, что еще одним претендентом на Алле является "Манчестер Юнайтед", которому вскоре может потребоваться замена для Ромелу Лукаку.