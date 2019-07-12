Бергвейн предпочитает клубам Премьер-Лиги "Баварию"

Стивен Бергвейн Агент вингера ПСВ Стивена Бергвейна намекнул, что его клиент предпочитает вариант с "Баварией", нежели переезд в Премьер-Лигу.

На протяжении последних месяцев пресса сообщала об интересе к Бергвейну со стороны "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".

Ворвавшись на сцену еще в сезоне 2017/18, в минувшей кампании Стивен только укрепил свою репутацию 14 голами и 12 результативными передачами в рамках Эредивизии.

21-летний голландец видится подходящей альтернативой Лерою Сане из "Манчестер Сити" для "Баварии", которая находится в поисках замены для Франка Рибери и Арьена Роббена, и Бергвейн готов подождать предложения из Мюнхена.

"Мы никогда не говорили, что теряем терпение. "Бавария" — это великий и огромный клуб, и замечательно, что им нравится Стивен. Они могут подумать столько времени, сколько им необходимо".

"С другой стороны, это не секрет, что и другие клубы заинтересованы в нем", — сообщил агент Фулко Ван Куперен ESPN.


Метки Бавария, Бергвейн, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 12.07.2019 15:46 # liverbro
    "Ворвавшись на сцену"-михайло,это пздц

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  2. alexomck 12.07.2019 15:06 # alexomck
    норм Одои к немчуре просился, такими темпами - не судьба.

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  3. mancunia-planet 12.07.2019 15:02 # mancunia-planet
    Удачи

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  4. vagifspurs 12.07.2019 15:01 # vagifspurs
    Какую сцену? Михайло, братишка, ну я понимаю ФАПЛ цирк, но ты то будь серьезнее.

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