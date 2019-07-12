Бергвейн предпочитает клубам Премьер-Лиги "Баварию"

Агент вингера ПСВ Стивена Бергвейна намекнул, что его клиент предпочитает вариант с "Баварией", нежели переезд в Премьер-Лигу.

На протяжении последних месяцев пресса сообщала об интересе к Бергвейну со стороны "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".



Ворвавшись на сцену еще в сезоне 2017/18, в минувшей кампании Стивен только укрепил свою репутацию 14 голами и 12 результативными передачами в рамках Эредивизии.



21-летний голландец видится подходящей альтернативой Лерою Сане из "Манчестер Сити" для "Баварии", которая находится в поисках замены для Франка Рибери и Арьена Роббена, и Бергвейн готов подождать предложения из Мюнхена.



"Мы никогда не говорили, что теряем терпение. "Бавария" — это великий и огромный клуб, и замечательно, что им нравится Стивен. Они могут подумать столько времени, сколько им необходимо".



"С другой стороны, это не секрет, что и другие клубы заинтересованы в нем", — сообщил агент Фулко Ван Куперен ESPN.