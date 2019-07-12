Питер Крауч повесил бутсы на гвоздь

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет.

Помимо двух представителей топ-6 Премьер-Лиги, Краучу также довелось поиграть на родине за "Куинз Парк Рейнджерс", "Портсмут", "Астон Вилллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Стоук" и "Бернли".



Как раз "Бернли" и стал последним клубом для Питера. Ветеран присоединился к команде Шона Дайча в январе, но его краткосрочный контракт истек в конце июня.



За более чем 21 год в качестве профессионала Крауч сыграл 468 матчей в Премьер-Лиге и забил 108 голов, завоевав Кубок Англии с "Ливерпулем" в сезоне 2005/06 и поучаствовав в финале Лиги Чемпионов в 2007, тоже с "красными". За сборную Англии Питер провел 42 поединка и отличился 22 раза.



"Если бы кто-нибудь сказал мне 17-летнему, что я сыграю на нескольких Чемпионатах Мира, доберусь до финала Лиги Чемпионов, выиграю Кубок Англии и покорю рубеж в 100 голов в Премьер-Лиге, я бы прогнал вас прочь".



"Сложнее всего мне было смириться с перевоплощение из того, кто регулярно выходит в старте, в того, чья роль сводится к появлению со скамейки на 10-15 минут".



"Мне будет 39 в январе, я в хорошей физической форме и мог бы продолжать. Чего я не хотел, так это быть тем, кого выпускают от отчаяния", — сообщил Крауч.



