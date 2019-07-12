Питер Крауч повесил бутсы на гвоздь

Питер Крауч Бывший нападающий "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет.

Помимо двух представителей топ-6 Премьер-Лиги, Краучу также довелось поиграть на родине за "Куинз Парк Рейнджерс", "Портсмут", "Астон Вилллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Стоук" и "Бернли".

Как раз "Бернли" и стал последним клубом для Питера. Ветеран присоединился к команде Шона Дайча в январе, но его краткосрочный контракт истек в конце июня.

За более чем 21 год в качестве профессионала Крауч сыграл 468 матчей в Премьер-Лиге и забил 108 голов, завоевав Кубок Англии с "Ливерпулем" в сезоне 2005/06 и поучаствовав в финале Лиги Чемпионов в 2007, тоже с "красными". За сборную Англии Питер провел 42 поединка и отличился 22 раза.

"Если бы кто-нибудь сказал мне 17-летнему, что я сыграю на нескольких Чемпионатах Мира, доберусь до финала Лиги Чемпионов, выиграю Кубок Англии и покорю рубеж в 100 голов в Премьер-Лиге, я бы прогнал вас прочь".

"Сложнее всего мне было смириться с перевоплощение из того, кто регулярно выходит в старте, в того, чья роль сводится к появлению со скамейки на 10-15 минут".

"Мне будет 39 в январе, я в хорошей физической форме и мог бы продолжать. Чего я не хотел, так это быть тем, кого выпускают от отчаяния", — сообщил Крауч.



Метки Крауч

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 14:00

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  1. electric 12.07.2019 14:53 # electric
    Топарь жёсткий. Удачи Петя!

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  2. liverbro 12.07.2019 14:49 # liverbro
    Мы тебя не забудем легенда АПЛ!

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  3. vagifspurs 12.07.2019 14:43 # vagifspurs
    Спасибо за все Питер Крауч, никогда не забуду твои голы двум Миланским командам в ЛЧ, ЛЕГЕНДА ВСЕЙ АПЛ!

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  4. gerrard08 12.07.2019 14:43 # gerrard08
    классный был нап) удачи)

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  5. lovrentiy 12.07.2019 14:38 # lovrentiy
    По моему самый лучший гол в матче с Галатасараем.
    https://youtu.be/AvbPf7xrfN4

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  6. mancunia-planet 12.07.2019 14:07 # mancunia-planet
    удачи

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