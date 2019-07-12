У Буффона были предложения от "Юнайтед" и "Сити"

Клубами Премьер-Лиги, которые звали легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона к себе этим летом, были "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

После 17 успешных лет в "Ювентусе" Буффон отправился свободным агентом в ПСЖ, но его ожидания в отношении успеха на европейской арене и игрового времени не оправдались.



Таким образом, в начале июля — после всего одного сезона в Париже — Джанлуиджи вернулся в Турин, а агент 41-летнего итальянца Сильвано Мартина объявил, что его клиент отказал ряду клубов Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, на Буффона претендовали оба клуба из Манчестера. И в "Юнайтед", и в "Сити" Джанлуиджи мог бы получать в два раза больше, чем будет получать в "Ювентусе" после своего возвращения.



Вместе с тем и тот, и другой английский клуб отводил Буффону только роль запасного голкипера — у "красных дьяволов" Джанлуиджи сидел бы за спиной у Давида Де Хеа, а у "горожан" страховал бы Эдерсона.



По информации издания, из этих двух вариантов Буффон склонялся к варианту с "Сити" — Джанлуиджи интриговала почти гарантированная возможность выиграть несколько трофеев с Хосепом Гвардиолой, однако телефонный звонок президента "Ювентуса" Андреа Аньелли изменил все, и ветеран предпочел вернуться на родину.